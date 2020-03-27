2020-03-27T18:37:11+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» увеличивают количество рейсов из Калининграда в Екатеринбург

Самолеты будут летать до четырех раз в неделю
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов из Калининграда в Екатеринбург до четырех раз в неделю. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво», прямые рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям с 19 апреля.

Стоимость авиабилетов – от 8300 рублей в одну сторону. Отдельным категориям граждан доступны субсидированные тарифы – 5000 рублей в одну сторону (с 26 марта по 24 мая и с 1 по 23 октября) и 6500 рублей в одну сторону (с 25 мая по 30 сентября).

Граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет могут приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам на сайте и в авиакассах. Все остальные категории граждан, имеющие право на субсидию, могут купить билеты в любой авиакассе, при наличии документов.

Посмотреть расписание полетов в весенне-летний период можно на сайте аэропорта «Храброво». Информация о рейсах – по телефону +7 (4012) 300-300.

ИСТОЧНИК KP.RU

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