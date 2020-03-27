В Калининграде до 3 апреля уменьшат количество общественного транспорта на маршрутах
В Калининграде с 30 марта будет уменьшено количество общественного транспорта на городских маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«На следующей неделе количество работающих горожан будет сведено к минимуму, и общественный транспорт, вне зависимости от формы собственности, перейдёт на график выходного дня», - отметили в пресс-службе мэрии.
В результате на маршруты выйдет сокращённое число автобусов, троллейбусов и маршруток, как это делается в соответствии с договорами в выходные и праздничные дни – к примеру, шесть вместо восьми автобусов, восемь вместо десяти.
В мэрии отметили, что на пассажирских предприятиях продолжается регулярная уборка и дезинфекция салонов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU