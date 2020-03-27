2020-03-27T18:13:50+03:00
Общество

В Калининграде директор строительной компании недоплатил 5 млн рублей налогов

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд
Виктор Сергеев
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В Гурьевске будут судить директора строительной компании за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что генеральный директор ООО «КСТ-Строй» внес в налоговые декларации по НДС ложные сведения о налоговых вычетах по хозяйственным операциям с ООО «Тандем». Это позволило бизнесмену уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в крупном размере на сумму более 5 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела прокурор района подал иск о взыскании с ООО «КСТ-Строй» суммы неуплаченных налогов в размере. Кроме этого, уголовное дело на предпринимателя направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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