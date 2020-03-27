Адвокаты виновника смертельного ДТП под Пионерским просили выпустить его из СИЗО из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T20:43:25+03:00

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23 марта в Калининграде состоялось первое заседание суда по резонансному уголовному делу водителя Вадима Кулика, переданному СКР региона для рассмотрения по существу. Напомним, 3 ноября 2019 года, пьяный мужчина на своем автомобиле на дороге у Пионерского сбил 36-летнюю Наталью Птицыну и ее двухлетнего сынишку. Наталья погибла на месте, малыш получил серьезные травмы и вообще чудом остался жив. Осиротели двое детей…

- Судья вынесла решение продлить срок ареста подсудимому до 16 сентября, так как он истекал 4 апреля. Следующее заседание отложили до 14 апреля, если не будет никаких новых вводных в связи с эпидемией коронавируса, - рассказал «Комсомолке» адвокат потерпевших Виктор Дорохин. – Защита Кулика возражала против продления стражи и просила домашний арест, мотивируя тем же коронавирусом. Но судья сообщила, что в СИЗО жизнь и здоровье виновника ДТП будет в полной безопасности. Так что рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU