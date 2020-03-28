В России тысячи журналистов могут остаться без работы
Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) направил открытое письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в число отраслей, которое государство должно поддержать в условиях кризиса.
"В ситуации кризиса, вызванного вирусом COVID-19, как никогда важна работа журналистов в регионах России, - говорится в послании. - Объективное информирование граждан о ходе противовирусной кампании, адекватное освещение принимаемых Правительством и региональными властями мер, рациональная и взвешенная оценка событий – задача государственной важности. В кризисной ситуации социальная роль СМИ возрастает многократно".
Авторы письма подчеркивают, что СМИ – отрасль, в которой фонды заработной платы составляют большую часть расходов издателей.
"Выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа наших коллег, - говорится в письме. - В ситуации вынужденной экономии десятки тысяч профессионалов завтра могут остаться без работы. Отрасли жизненно необходимы налоговые послабления и льготное кредитование для выплаты зарплат".
Редакция "Комсомолки" в Калининграде поддерживает обращение АНРИ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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