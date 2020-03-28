В Калининградской области за сутки зафиксировали 3 новых случая заражения коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T12:06:36+03:00

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Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки еще у трех жителей Калининградской области подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, за все время пандемии в нашем регионе общее число зараженных достигло 11 человек. Один из которых уже выздоровел. Общее число обследованных на коронавирус в области превышает 3 тысячи человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровело 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU