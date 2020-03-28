2020-03-28T13:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде еще 24 человека попали под карантин из-за подозрения на коронавирус

Число обследованных выросло на 300 человек
Николай Литвинов
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свежие данные опубликовал региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 28 марта на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 3341 человек (+300 за сутки), выявлено 11 случаев заражения (+3 за сутки). Один человек выздоровел.

Под медицинское наблюдение поместили еще 24 человека и таким образом на карантине находятся 1599 жителей области. Из них 21 - в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подробности новых случаев коронавируса в Калининграде: мужчина заболел в поездке, две женщины заразились в регионе
В Калининграде еще 24 человека попали под карантин из-за подозрения на коронавирус
В Калининградской области за сутки зафиксировали 3 новых случая заражения коронавирусом
В России тысячи журналистов могут остаться без работы
Адвокаты виновника смертельного ДТП под Пионерским просили выпустить его из СИЗО из-за коронавируса
В Калининграде директор строительной компании недоплатил 5 млн рублей налогов
В Калининграде до 3 апреля уменьшат количество общественного транспорта на маршрутах
«Уральские авиалинии» увеличивают количество рейсов из Калининграда в Екатеринбург
На улице Фрунзе в Калининграде сбили пешехода на «зебре»
Калининградца насмерть придавило сорвавшейся с грузовика деревянной конструкцией
К морю ехать не надо: Власти сократили количество электричек и пригородных автобусов
Больше трех не собираться: областное УМВД РФ ограничило доступ в свое подразделение
Калининградская полиция намерена жестко контролировать находящихся на карантине
Калининградская Госавтоинспекция переходит на особый режим работы
Жена погибшего на Северном вокзале рабочего взыскала с виновных более 1 млн рублей
Рестораны закрыты, бронирование в отелях остановили: Куршская коса уходит на карантин
Территория Музея Мирового океана закрывается с субботы
В Калининградской области детские загородные центры приостановили работу с организованными группами
Бывший директор УФСИН останется в калининградской колонии
За сутки в Калининграде свыше 100 человек попали под наблюдение из-за коронавируса