В Калининграде еще 24 человека попали под карантин из-за подозрения на коронавирус

28 Март 2020 2020-03-28T13:08:27+03:00

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Свежие данные опубликовал региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 28 марта на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 3341 человек (+300 за сутки), выявлено 11 случаев заражения (+3 за сутки). Один человек выздоровел.

Под медицинское наблюдение поместили еще 24 человека и таким образом на карантине находятся 1599 жителей области. Из них 21 - в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU