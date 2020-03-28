В Калининграде еще 24 человека попали под карантин из-за подозрения на коронавирус
Число обследованных выросло на 300 человек
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свежие данные опубликовал региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 28 марта на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 3341 человек (+300 за сутки), выявлено 11 случаев заражения (+3 за сутки). Один человек выздоровел.
Под медицинское наблюдение поместили еще 24 человека и таким образом на карантине находятся 1599 жителей области. Из них 21 - в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU