2020-03-28T13:13:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Подробности новых случаев коронавируса в Калининграде: мужчина заболел в поездке, две женщины заразились в регионе

Состояние пациентов опасения не вызывает
Николай Литвинов
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известны подробности о трех новых заболевших коронавирусом в Калининграде. Это один мужчина и две женщины.

- Мужчина - турист, который вернулся из отпуска в Перу, летел через Париж и был помещен на самоизоляцию - вирус подтвердился. Сейчас находится в инфекционном боксе, - уточнили в пресс-службе регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Две женщины заразились коронавирусом уже в Калининградской области после контактов с заразившимися ранее жителями. Одна калининградка -это мама 13-летнего мальчика, у которого ранее диагностировали коронавирус после возвращения из Австрии. Вторая заболевшая контактировала с девушкой, вернувшейся из Польши.

В настоящее время все трое изолированы, их состояние не вызывает у медиков опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Подробности новых случаев коронавируса в Калининграде: мужчина заболел в поездке, две женщины заразились в регионе
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