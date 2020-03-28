Подробности новых случаев коронавируса в Калининграде: мужчина заболел в поездке, две женщины заразились в регионе

28 Март 2020 2020-03-28T13:13:18+03:00

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Стали известны подробности о трех новых заболевших коронавирусом в Калининграде. Это один мужчина и две женщины.

- Мужчина - турист, который вернулся из отпуска в Перу, летел через Париж и был помещен на самоизоляцию - вирус подтвердился. Сейчас находится в инфекционном боксе, - уточнили в пресс-службе регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Две женщины заразились коронавирусом уже в Калининградской области после контактов с заразившимися ранее жителями. Одна калининградка -это мама 13-летнего мальчика, у которого ранее диагностировали коронавирус после возвращения из Австрии. Вторая заболевшая контактировала с девушкой, вернувшейся из Польши.

В настоящее время все трое изолированы, их состояние не вызывает у медиков опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU