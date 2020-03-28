2020-03-28T17:31:10+03:00
Происшествия

Горящую траву в Калининградской области тушили 95 пожарных

За сутки поступили 23 вызова
Николай Литвинов
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Как сообщили в региональном Управлении МЧС, зав минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 23 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области. Всего в ликвидации пожаров участвовали расчеты пожарно-спасательных частей в составе 95 человек и 23 единицы техники. Все происшествия обошлись без полстрадавших.

Напомним, единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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