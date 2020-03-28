2020-03-28T17:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Тесты калининградцев на коронавирус теперь отправляют в Москву вместо Новосибирска

Это позволило сократить время обработки
Николай Литвинов
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пресс-службе регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией сообщили об изменения в тестировании жителей Калининградской области.

- Теперь мы согласно новой маршрутизации для верификации результатов анализов направляем их не в новосибирскую лабораторию «Вектор», а в Москву, где они проходят верификацию. Это позволило сократить время обработки анализов, - объяснили в штабе.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 28 марта, а области обследовалт на COVID-19 3341 человек, из них выявлено 11 случаев заражения (1 человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении «Паруса надежды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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