Тесты калининградцев на коронавирус теперь отправляют в Москву вместо Новосибирска
В пресс-службе регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией сообщили об изменения в тестировании жителей Калининградской области.
- Теперь мы согласно новой маршрутизации для верификации результатов анализов направляем их не в новосибирскую лабораторию «Вектор», а в Москву, где они проходят верификацию. Это позволило сократить время обработки анализов, - объяснили в штабе.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 28 марта, а области обследовалт на COVID-19 3341 человек, из них выявлено 11 случаев заражения (1 человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении «Паруса надежды».
ИСТОЧНИК KP.RU