В Калининградской области временно закрываются все МФЦ

28 Март 2020 2020-03-28T18:04:07+03:00

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Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции власти региона приняли решение приостановить работу МФЦ до 5 апреля. Ранее предполагалось, что часть услуг многофункциональные центры все же будут оказывать при личном посещении, но сегодня стало известно, что правительство области изменило решение.

Как сообщает пресс-служба, для информирования заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, готовности результатов их оказания и по другим вопросам, связанным с деятельностью МФЦ, региональный контакт-центр 8 (4012) 310-800 в указанные дни (кроме 29 марта и 5 апреля) будет работать с 10:00 до 19:00.

Документы можно подать без личного обращения в МФЦ или органы власти через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Предварительно записаться на прием можно через сайт mfc39.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU