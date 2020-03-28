2020-03-28T19:10:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов - о коронавирусе: Вспышка уже здесь, ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы видим

Губернатор прокомментировал ситуацию с распространением новой инфекции
Иван МАРКОВ
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел брифинг для представителей СМИ, на котором прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

- Я считаю, что вспышка уже здесь. Мы ее уже наблюдаем, - заявил губернатор. - Я считаю, что реальная ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы пока видим. Считаю, что всем нам в целях защиты своего здоровья нужно максимально самоизолироваться и сидеть дома. Тех сотрудников правительства, которые были в группе риска, мы уже отправили по домам. Это люди старшего поколения. А кто может работать на удаленке, того мы отправили на удаленк

Напомним, сегодня стало известно о том, что за сутки в Калининградской области были зафиксированы три новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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