Алиханов - о коронавирусе: Вспышка уже здесь, ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы видим
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел брифинг для представителей СМИ, на котором прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
- Я считаю, что вспышка уже здесь. Мы ее уже наблюдаем, - заявил губернатор. - Я считаю, что реальная ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы пока видим. Считаю, что всем нам в целях защиты своего здоровья нужно максимально самоизолироваться и сидеть дома. Тех сотрудников правительства, которые были в группе риска, мы уже отправили по домам. Это люди старшего поколения. А кто может работать на удаленке, того мы отправили на удаленк
Напомним, сегодня стало известно о том, что за сутки в Калининградской области были зафиксированы три новых случая коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU