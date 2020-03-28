Сходили в гости к бывшему чиновнику: Еще 4 калининградца с подозрением на коронавирус находятся в состоянии средней тяжести

28 Март 2020 2020-03-28T19:43:07+03:00

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В ближайшее время число подтвержденных случаев коронавируса в Калининградской области может увеличиться. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, под подозрением на коронавирус находятся еще четыре человека. Тесты, проведенные в Калининграде, дали положительный результат, теперь медики ждут результатов повторных анализов из Москвы.

- У нас, к сожалению, есть случай, когда подтвержденный заболевший из Москвы приезжал сюда отмечать свой день рождения. И, собственно, говоря, четыре человека, по которым мы сейчас ждем подтверждения, - это участники его дня рождения. Участники этого праздника, - рассказал губернатор. - Там было несколько десятков человек, и четыре из них у нас под подозрением. Все остальные тоже проверены, но у этих уже остро-респираторные заболевания, они уже находятся в инфекционке. Всего там у нас сейчас 73 человека: 23 в обсерваторе, тяжелых нет, но состояние некоторых у нас вызывает опасения. В частности, это люди, которые заразились от этого нашего московского гостя. Они все местные.

- Видимо, это непростой был человек? - уточнили журналисты.

- Да, в этом дне рождения участвовал один из бывших глав одного из приморских муниципалитетов. У него тоже пневмония, но коронавирус не подтвержден.

Напомним, сегодня стало известно о том, что за сутки в Калининградской области были зафиксированы три новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе диагностированы 11 эпизодов заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU