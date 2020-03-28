2020-03-28T19:50:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов: Мы готовы к любому сценарию по коронавирусу, но он будет зависеть от калининградцев

Губернатор призвал жителей региона оставаться дома
Иван МАРКОВ
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Брифинг Алиханов собрал на улицеБрифинг Алиханов собрал на улицеФото: Иван МАРКОВ
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В субботу на экстренном брифинге у правительства области губернатор Антон Алиханов объявил, что региональные власти готовы встретить коронавирус, пришедший в Калининградскую область. Однако, по словам главы региона, жители сами могут сделать так, чтобы инфекция не распространялась молниеносно. Для этого нужно всего лишь оставаться дома.

- Основной тезис простой: мы, конечно, готовы ко всему, к любому развитию ситуации и к любому сценарию, но, собственно, этот сценарий будет зависеть от того, как себя будут вести наши сограждане: жители Калининградской области или те, кто сюда приехал по работе или отдохнуть, - заявил Алиханов.

Кроме того, губернатор сообщил, что власти оперативно получают всю информацию о тех, кто прибывает в регион.

- Мы организовали в Храброво систему, благодаря которой мы за день до прилета получаем информацию относительно того, кто к нам приезжает, и кто из этих людей был за рубежом. Не важно, жители Калининградской области это или нет. Мы знаем это заранее, и эти люди расписываются у нас о том, что они будут находиться либо в обсерваторе, либо на домашнем содержании. Мы берем у них все анкетные данные, адреса, телефоны и так далее. Все борта, которые к нам прилетают, контролируются, - добавил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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