Лекарств для заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области хватит на 8600 человек

28 Март 2020 2020-03-28T20:05:33+03:00

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О ситуации с лекарствами на заседании оперативного штаба по контролю за новой инфекцией рассказал министр здравоохранения области Александр Кравченко.

-В регионе имеется необходимый запас лекарственных препаратов для лечения заболевших новой коронавирусной инфекцией. На сегодня их хватит на 8 600 человек. Мы подаем заявки на все необходимое оборудование и расходные материалы, чтобы обеспечивать своевременную работу медицинских организаций, – подчеркнул глава ведомства.

Напомним, на сегодняшний день в области коронавирус подтвержден у 10 человек и еще 1 инфицированная уже выздоровела.

ИСТОЧНИК KP.RU