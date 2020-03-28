2020-03-28T20:10:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области разворачиваются дополнительные лаборатории для проведения анализов на коронавирус

Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регионе разворачиваются дополнительные лаборатории для проведения анализов на новую коронавирусную инфекцию. В планах – организация исследовательского центра на базе частного учреждения в сфере здравоохранения.

По словам министра здравоохранения области Александр Кравченко, сейчас в Инфекционной больнице развернуто 200 коек, в том числе 18 - с условием респираторной поддержки. Также организованы 100 мест с респираторной поддержкой в БСМП, где мощности могут быть увеличены для приема 200 человек. Дополнительным пунктом приема для больных с пневмониями и новой коронавирусной инфекции станет Центральная клиническая городская больница. Здесь оборудуют 130 коек с респираторной поддержкой и ещё 30 реанимационных. При необходимости будут задействованы мощности Гусевской центральной районной больницы на 30 пациентов, которым понадобится интенсивная терапия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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