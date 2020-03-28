2020-03-28T20:11:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Антон Алиханов: Мы можем хоть завтра объявить чрезвычайную ситуацию

По словам губернатора Калининградской области, закрыть аэропорт «Храброво» и ввести комендантский час позволяет и режим предЧС
Иван МАРКОВ
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По словам губернатора, ситуация очень напряженнаяПо словам губернатора, ситуация очень напряженнаяФото: Иван МАРКОВ
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В субботу во время экстренного брифинга, собранного губернатором Антоном Алихановым, журналисты спросили у главы региона, как он относится к тому, что многие калининградцы выехали в выходные на море, несмотря на предупреждения о распространении коронавируса.

- Я проводил сегодня с утра оперативный штаб, - рассказал губернатор. - Все главы администраций были в режиме видео-конференц-связи подключены, и мы получали сразу картинку с променадов. С половины первого до трех часов дня мы совещались и смотрели картинку. В Зеленоградске и Янтарном людей в разы меньше, в Пионерском тоже, а по Светлогорску Владимир Владимирович доложил, что там меньше, чем обычно, хотя, достаточно много людей.

Далее Алиханов заметил, что уже сейчас может ввести жесткие ограничения, в связи с распространением инфекции.

- Мы можем хоть завтра объявить чрезвычайную ситуацию, - заявил он. - Закрыть аэропорт «Храброво» и ввести комендантский час. Это предусмотрено даже тем режимом предЧС, который сейчас действует на территории региона. Даже введение ЧС не нужно для того, чтобы эти меры обеспечить. Но мы исходим из того, что текущая эпидситуация этого не требует. Тем не менее, мы настаиваем на том, чтобы люди сидели дома и выходили только в случае необходимости. Мы не перекрывали движение личного транспорта просто исходя из того, что достаточно большое количество жителей города и ближайших пригородов Калининграда имеют недвижимость в приморских городах. И они могут выехать туда, чтобы самоизолироваться там. Ограничивать передвижение в текущей ситуации между городами региона считаю нецелесообразным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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