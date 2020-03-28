Под Светлогорском Volkswagen Polo с двумя детьми врезался в дерево
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ДТП произошло сегодня около 17 часов на трассе Романово — Пионерское —Сальское — Янтарный. Volkswagen Polo под управление 21-летей девушки врезался в придорожное дерево и перевернулся. В автомобиле также находились трехлетний ребенок и 14-летний подросток.
Как сообщает портал klops.ru, по предварительной информации, водитель была в состоянии алкогольного опьянения. Малыш и подросток не находились в детских удерживающих устройствах и получили травмы.
Всех троих госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU