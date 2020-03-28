2020-03-28T20:39:08+03:00
Происшествия

Под Светлогорском Volkswagen Polo с двумя детьми врезался в дерево

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП произошло сегодня около 17 часов на трассе Романово — Пионерское —Сальское — Янтарный. Volkswagen Polo под управление 21-летей девушки врезался в придорожное дерево и перевернулся. В автомобиле также находились трехлетний ребенок и 14-летний подросток.

Как сообщает портал klops.ru, по предварительной информации, водитель была в состоянии алкогольного опьянения. Малыш и подросток не находились в детских удерживающих устройствах и получили травмы.

Всех троих госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов: Мы ждали из Италии грузовик с оборудованием, но он теперь развозит трупы в Бергамо
Под Светлогорском Volkswagen Polo с двумя детьми врезался в дерево
Антон Алиханов: Мы можем хоть завтра объявить чрезвычайную ситуацию
В Калининградской области разворачиваются дополнительные лаборатории для проведения анализов на коронавирус
Лекарств для заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области хватит на 8600 человек
Алиханов: Мы готовы к любому сценарию по коронавирусу, но он будет зависеть от калининградцев
Сходили в гости к бывшему чиновнику: Еще 4 калининградца с подозрением на коронавирус находятся в состоянии средней тяжести
Алиханов - о коронавирусе: Вспышка уже здесь, ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы видим
В Калининградской области временно закрываются все МФЦ
Тесты калининградцев на коронавирус теперь отправляют в Москву вместо Новосибирска
Горящую траву в Калининградской области тушили 95 пожарных
Калининградская область занимает 9-е место в стране по числу случаев коронавируса