Алиханов: Мы ждали из Италии грузовик с оборудованием, но он теперь развозит трупы в Бергамо

28 Март 2020 2020-03-28T21:01:46+03:00

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В субботу во время экстренного брифинга, собранного губернатором Антоном Алихановым, журналисты спросили у главы региона, хватит ли Калининграду аппаратов ИВЛ в связи с наступающим коронавирусом.

- Их около 200 у нас, чуть меньше. Но у нас достаточное количество других аппаратов. И если нам будет нужно, то мы будем разворачивать их и дальше. Скажем так, мы обеспечены гораздо лучше, чем Ломбардия по количеству ИВЛ на начало вспышки.

Когда кто-то из журналистов улыбнулся на это замечание, Алиханов вдруг посерьезнел.

- Это не смешно. Чтобы все понимали, у нас есть один из заводов, который сейчас строится. Из Италии должен был приехать грузовик с оборудованием. Грузовик не приехал, потому что сейчас он возит трупы в Бергамо. Если кто-то считает, что мы можем все еще смеяться… Я много недель назад всех предупредил, что мы дохихикаемся с таким отношением. Я очень надеюсь, что у нас хватит сознательности над этой ситуацией не хихикать. Это сложно сидеть дома и ничего не делать, отказаться от прогулок по улице, но это надо сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU