В Калининграде 70-летняя женщина излечилась от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T12:21:35+03:00

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Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Калининградской области новых случаев заражения опасной инфекцией не рарегистрировано. Зато еще один пациент выздоровел (все у нас теперь два человека, ищзлечившихся от COVID-19).

- Это мама самой первой заразившейся калининградки, которая вернулась из Италии, - пояснили в оперативном штабе. - Она была вторым зараженным в регионе, и на данный момент самым возрастным заболевшим и уже переболевшим в Калининградской области, женщине более 70 лет.

В штабе также отметили, что состояние остальных пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное.

Добавим, что в Калининградской области обследовано на коронавирус уже более 3500 человек, инфекция подтвердилась у 11 наших земляков. Двое уже выздоровели. Смертельных случаев, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU