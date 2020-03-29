2020-03-29T13:16:22+03:00
Общество

Несмотря на нерабочую неделю, стройки в Калининграде не останавливаются

Это касается и зданий, и дорог
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В субботу на совещании в мэрии Калининграда под председательством главы города Алексея Силанова было решено, что всего городские стройки - домов и дорог - в нерабочую неделю, которая продлится, как минимум, до 5 апреля будут продолжаться. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации также отметили, что все городские службы работают в штатном режиме

- 38 машин "Чистоты" убирают улицы с применением специальных шампуней, 358 единиц транспорта находятся на линии (как в выходные дни, в этом же режиме городской транспорт будет работать всю следующую неделю). Усилена дезинфекция автобусов, трамваев и и троллейбусов.

Кроме того, всю неделю сотрудники комитета муниципального контроля администрации Калининграда и отдела потребительского рынка будут вести работу по упорядочиванию торговли в соответствии с принятым постановлением правительства Калининградской области.

В мэрии напоминают горожанам, что они столкнулись с аварийной ситуацией в городском хозяйстве, сообщить о проблемах следует в единую дежурно-диспетчерскую службу - 59-64-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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