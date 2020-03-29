Калининградцев пугает странный мужчина, разгуливающий по улицам в костюме Чумного доктора

29 Март 2020 2020-03-29T13:32:41+03:00

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Некоторое время назад калининградцы стали замечать в центре города зловещую фигуру - странного высокого человека, облаченного в черный кожаный костюм. Самым запоминающимся элементом облачения является маска с клювом. Примерно такие костюмы во время пандемий в Средневековье и Новое время носили врачи, которые пытались справиться со вспышкой бубонной чумы - Чумные доктора. Впоследствии образ врачевателя в маске с длинным клювом прочно вошел в культуру.

По информации издания "Клопс.Ru", за маской скрывается 33-летний Василий Лунев. Он уже несколько лет занимается исторической реконструкцией, а также имеет собственную мастерскую по пошиву кожаных изделий.

- Я увлекаюсь историей, участвую в фестивалях реконструкции, - говорит Лунев. - Персонаж Чумной доктор меня привлекает по многим причинам. Больше всего мне нравится, что за маской с клювом можно скрыть лицо.

Молодой человек утверждает, что его выход в свет в образе Чумного доктора с пандемией коронавируса никак не связан, мол, это все лишь от любви к истории и искусству. Однако многие калининградцы считают иначе - шарахаются от реконструктора как от прокаженного.

ИСТОЧНИК KP.RU