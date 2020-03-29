Магазины электроники продолжают работать в Калининграде, несмотря на запрет
Некоторые калининградские магазины электроники продолжают работать, несмотря на запрет региональных властей. В частности, как сообщают очевидцы, в воскресенье открыты двери салонов "Сохо"и DNS на Ленинском проспекте. Покупателей в магазинах почти нет, но сегодня из-за ненастной погоды в Калининграде вообще мало народа на улице.
Ситуацию прокомментировали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса:
- Мы разберемся в ситуации и примем необходимые меры.
Напомним, вся предстоящая неделя объявлена в России нерабочей. Магазины, продающие промышленные товары, к которым относится электроника и бытовая техника, должны быть закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU