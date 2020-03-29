2020-03-29T14:47:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области на неделю ограничивается движение междугородних автобусов

С 9 до 17 часов автобусы ходить не будут
Кирилл Алексеев
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В правительстве Калининградской области сообщили, что в связи с режимом нерабочей недели, которая продлится, как минимум, до 5 апреля, в регионе будет ограничено движение междугородних автобусов.

В частности, в сообщении говорится: "В период с 9:00 до 17:00, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, запрещено осуществление перевозок пассажиров на следующих областных маршрутах:

- № 107 «г. Калининград – г. Балтийск»;

- № 114 «г. Калининград – г. Зеленоградск»;

- № 114А «г. Калининград – г. Зеленоградск»;

- № 118 «г. Калининград – г. Светлогорск»;

- № 118А «г. Калининград – г. Светлогорск»;

- № 119 «г. Калининград – г. Пионерский»;

- № 120 «г. Калининград – пос. Синявино»;

- № 125 «пос. Донское – г. Калининград»;

- № 125А «пос. Донское – г. Калининград»;

- № 140 «г. Калининград – г. Зеленоградск»;

- № 141 «г. Калининград – г. Зеленоградск»;

- № 141А г. Калининград – г. Зеленоградск»;

- № 207Э «г. Калининград – г. Балтийск»;

- № 593 «г. Калининград – пос. Морское».

В правительстве добавили, что в остальное время автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.

Справочная автовокзала 8 (4012) 64-36-35. Ознакомиться с расписанием и купить билеты онлайн можно на сайте автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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