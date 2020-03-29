2020-03-29T17:06:25+03:00
Происшествия

Трое юных жителей Озерска украли и съели трех кроликов

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"
Кирилл Алексеев
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В поселке Некрасово Озерского района вместо сказки "Три поросенка" детям нужно рассказывать другую историю - про трех кроликов. Потому что в отличие от байки про поросят, эта история правдивая.

На днях в полицию обратилась 54-летняя жительница Некрасово, которая пожаловалась, что кто-то забрался во двор ее дома и похитил из клеток трех кроликов. Участковый провел проверку и вскоре вышел на след похитителей. По удивительному стечению обстоятельств их тоже оказалось трое: местные жители юного возраста - 16-ти, 18-ти и 20-ти лет от роду. Увы, но выйти на след кроликов не удалось - воришки их успели съесть.

- Молодые люди сознались в содеянном и пояснили, что дважды проникали во двор потерпевшей: изначально они втроем похитили одно животное, а на следующий день, уже без несовершеннолетнего, забрали еще двух кроликов, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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