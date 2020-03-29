В нерабочую неделю "Автотор" проведет в цехах тотальную дезинфекцию

29 Март 2020 2020-03-29T17:11:28+03:00

Обработке также будут подвергнуты офисы компании и склады

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Производитель автомобилей - компания "Автотор" - воспользуется нерабочей неделей, которая продлится до 5 апреля, чтобы произвести тотальную дезинфекцию на производстве и в офисах.

Как сообщило агентство "Автостат", до 5 апреля будет полностью остановлена работа предприятия.

"При этом для обеспечения дополнительной санитарно-эпидемиологической защиты в нерабочие дни на всех производствах компании "Автотор" в Калининграде и Калининградской области будет проведена дезинфекция производственных цехов, административных и бытовых помещений, включая столовые и складские помещения, где размещаются комплектующие для производства автомобилей, прибывающие из стан Европы и Азии", - отмечается в сообщении.

Добавим, что общая площадь помещений, которые подлежат дезинфекционной обработке, составляет около 200 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU