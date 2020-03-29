2020-03-29T19:20:09+03:00
Спорт

Лучший бомбардир "Балтики" за всю историю отмечает юбилей

Юрию Бондареву исполнилось 70 лет
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Юрий Бондарев.Юрий Бондарев.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
Изменить размер текста:

29 марта 70 лет исполнилось легендарному футболисту калининградской "Балтики" Юрию Бондареву.

"Юрий Бондарев – легенда «Балтики», ее лучший бомбардир в истории, многолетний капитан и тренер команды, - говорится в сообщении на сайте клуба. - Ярко выраженный центрфорвард. Настойчивый и хладнокровный. Отличался прекрасным голевым чутьем, правильным выбором позиции, четко поставленным ударом. Хорошо играл головой. Превосходно бил пенальти... В официальных матчах он наколотил в ворота соперников балтийцев почти двести голов".

Юрий Бондарев выступал в составе "Балтики" с 1975-го по 1986 годы. Он провел в составе нашей команды 365 игр. Самым успешным в карьере Бондарева было первенство 1984 года. Форвард забил 39 мячей и возглавил не только список лучших снайперов команды, но и стал главным бомбардиром всей второй лиги чемпионата СССР.

Окончив выступления за "Балтику", Юрий Бондарев успешно работал на тренерском поприще.

"Комсомолка" поздравляет Юрия Алексеевича с юбилеем и желает крепкого здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На поезда в Москву и Санкт-Петербург теперь пускают только по калининградской прописке
Лучший бомбардир "Балтики" за всю историю отмечает юбилей
В нерабочую неделю "Автотор" проведет в цехах тотальную дезинфекцию
Трое юных жителей Озерска украли и съели трех кроликов
В Калининградской области на неделю ограничивается движение междугородних автобусов
Магазины электроники продолжают работать в Калининграде, несмотря на запрет
Калининградцев пугает странный мужчина, разгуливающий по улицам в костюме Чумного доктора
Несмотря на нерабочую неделю, стройки в Калининграде не останавливаются
В Калининграде 70-летняя женщина излечилась от коронавируса
Алиханов: Мы ждали из Италии грузовик с оборудованием, но он теперь развозит трупы в Бергамо
Под Светлогорском Volkswagen Polo с двумя детьми врезался в дерево
Антон Алиханов: Мы можем хоть завтра объявить чрезвычайную ситуацию
В Калининградской области разворачиваются дополнительные лаборатории для проведения анализов на коронавирус
Лекарств для заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области хватит на 8600 человек
Алиханов: Мы готовы к любому сценарию по коронавирусу, но он будет зависеть от калининградцев
Сходили в гости к бывшему чиновнику: Еще 4 калининградца с подозрением на коронавирус находятся в состоянии средней тяжести
Алиханов - о коронавирусе: Вспышка уже здесь, ситуация в несколько раз хуже, чем то, что мы видим
В Калининградской области временно закрываются все МФЦ
Тесты калининградцев на коронавирус теперь отправляют в Москву вместо Новосибирска
Горящую траву в Калининградской области тушили 95 пожарных
Калининградская область занимает 9-е место в стране по числу случаев коронавируса