Лучший бомбардир "Балтики" за всю историю отмечает юбилей

29 Март 2020 2020-03-29T19:20:09+03:00

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29 марта 70 лет исполнилось легендарному футболисту калининградской "Балтики" Юрию Бондареву.

"Юрий Бондарев – легенда «Балтики», ее лучший бомбардир в истории, многолетний капитан и тренер команды, - говорится в сообщении на сайте клуба. - Ярко выраженный центрфорвард. Настойчивый и хладнокровный. Отличался прекрасным голевым чутьем, правильным выбором позиции, четко поставленным ударом. Хорошо играл головой. Превосходно бил пенальти... В официальных матчах он наколотил в ворота соперников балтийцев почти двести голов".

Юрий Бондарев выступал в составе "Балтики" с 1975-го по 1986 годы. Он провел в составе нашей команды 365 игр. Самым успешным в карьере Бондарева было первенство 1984 года. Форвард забил 39 мячей и возглавил не только список лучших снайперов команды, но и стал главным бомбардиром всей второй лиги чемпионата СССР.

Окончив выступления за "Балтику", Юрий Бондарев успешно работал на тренерском поприще.

"Комсомолка" поздравляет Юрия Алексеевича с юбилеем и желает крепкого здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU