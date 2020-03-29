На поезда в Москву и Санкт-Петербург теперь пускают только по калининградской прописке

29 Март 2020 2020-03-29T19:33:27+03:00

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В транзитные, которые следуют по маршрутам Калининград - Москва и Калининград - Санкт - Петербург теперь смогут попасть только лица, имеющие прописку в Калининградской области. Об этом сообщили в РЖД, добавив, что новые правила вступают в силу в полночь 30 марта.

"Пересечь границу России в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области", - говорится в сообщении РЖД.

Там пояснили, что пассажирам, имеющим билеты, придется кроме заграничного паспорта взять с собой в дорогу и гражданский паспорт, где имеются данные о прописке.

ИСТОЧНИК KP.RU