2020-03-30T10:35:19+03:00
Происшествия

Под Светлым мотоциклист вылетел на «встречку» и врезался в «Мерседес»

Водитель получил телесные повреждения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Под Светлым в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Люблино-Черепаново». Водитель мотоцикла «Ямаха» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес».

В результате столкновения 42-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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