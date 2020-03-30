Под Светлым мотоциклист вылетел на «встречку» и врезался в «Мерседес»
Водитель получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Под Светлым в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Люблино-Черепаново». Водитель мотоцикла «Ямаха» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес».
В результате столкновения 42-летний мотоциклист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU