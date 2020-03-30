Вплоть до закрытия торгового места: На Центральном рынке ужесточили требования к продавцам

30 Март 2020 2020-03-30T11:01:11+03:00

Продавцы в обязательном порядке должны надевать маски и перчатки

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Администрация Центрального рынке Калининграда готова принимать самые жёсткие меры к продавцам, которые не носят маски или перчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального праивтельства.

«Вплоть до закрытия торгового места, - пояснила первый заместитель Светлана Коноплёва. – Маски, перчатки у всех есть – дирекция рынка об этом позаботилась».

На рынке также усилили дезинфекцию: утром – специальными средствами обрабатывается вся его территория и затем с интервалом в два часа - входные группы.

В администрации рынка заверили, что не испытывают проблем с продуктами.

«Перебоев по поставкам нет. Места все заняты. Торговля идёт, посетители есть, - добавила Светлана Коноплёва.

ИСТОЧНИК KP.RU