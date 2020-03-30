Вплоть до закрытия торгового места: На Центральном рынке ужесточили требования к продавцам
Администрация Центрального рынке Калининграда готова принимать самые жёсткие меры к продавцам, которые не носят маски или перчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального праивтельства.
«Вплоть до закрытия торгового места, - пояснила первый заместитель Светлана Коноплёва. – Маски, перчатки у всех есть – дирекция рынка об этом позаботилась».
На рынке также усилили дезинфекцию: утром – специальными средствами обрабатывается вся его территория и затем с интервалом в два часа - входные группы.
В администрации рынка заверили, что не испытывают проблем с продуктами.
«Перебоев по поставкам нет. Места все заняты. Торговля идёт, посетители есть, - добавила Светлана Коноплёва.
ИСТОЧНИК KP.RU