2020-03-30T11:01:11+03:00
Общество

Вплоть до закрытия торгового места: На Центральном рынке ужесточили требования к продавцам

Продавцы в обязательном порядке должны надевать маски и перчатки
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Администрация Центрального рынке Калининграда готова принимать самые жёсткие меры к продавцам, которые не носят маски или перчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального праивтельства.

«Вплоть до закрытия торгового места, - пояснила первый заместитель Светлана Коноплёва. – Маски, перчатки у всех есть – дирекция рынка об этом позаботилась».

На рынке также усилили дезинфекцию: утром – специальными средствами обрабатывается вся его территория и затем с интервалом в два часа - входные группы.

В администрации рынка заверили, что не испытывают проблем с продуктами.

«Перебоев по поставкам нет. Места все заняты. Торговля идёт, посетители есть, - добавила Светлана Коноплёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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