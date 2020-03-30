На ул. Батальной калининградец разбил дверь в магазин

30 Март 2020 2020-03-30T11:09:48+03:00

Он пытался убежать, но был пойман

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В одном из магазинов на улице Батальной в Калининграде сработала кнопка тревожной сигнализации. Сообщение об этом получили сотрудники вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, неизвестный мужчина разбил стеклянную дверь в магазине и убежал.

Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы начали осматривать округу. Вскоре был замечен мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым хулиганом.

Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался убежать, но был пойман.

Задержанного передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU