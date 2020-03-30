В Калининграде «Шкода» врезалась в грузовик и бордюр

30 Март 2020 2020-03-30T11:10:40+03:00

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Днем в воскресенье, 29 марта, в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Железнодорожной. 68-летний водитель «Шкоды» из-за несоблюдения безопасного бокового интервала врезался в грузовик «ЗиЛ». После этого легковушку отбросило прямо в бордюрный камень.

В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка легковушки. С травмами ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU