2020-03-30T11:10:40+03:00
Происшествия

В Калининграде «Шкода» врезалась в грузовик и бордюр

Пострадала 29-летняя пассажирка
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Днем в воскресенье, 29 марта, в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Железнодорожной. 68-летний водитель «Шкоды» из-за несоблюдения безопасного бокового интервала врезался в грузовик «ЗиЛ». После этого легковушку отбросило прямо в бордюрный камень.

В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка легковушки. С травмами ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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