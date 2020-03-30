2020-03-30T12:23:53+03:00
Коронавирус Covid-19

«Это уже серьезно»: В Калининграде коронавирусом заразился замглаврача одной из больниц

Иван МАРКОВВиктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области уже есть случаи заражения медицинских работников коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в понедельник, 30 марта.

«Эпидрасследование пока не завершено, но условно подтвержденный анализ одного из врачей у нас уже есть. Еще раз подчеркну, что это серьезное дело, и если уж врачи заражаются, то обычным людям еще проще. Она работает замглавврача одной из поликлиник», -сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что речь идет не о врачах, которые задействованы в работе с коронавирусной инфекцией.

« Это случаи заражения внутри региона», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде готовят к выписке сразу трех пациентов, вылечившихся от коронавируса
На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
В Куршском заливе браконьеры выловили 700 рыб ценных пород
В Калининградской области зафиксирован новый случай коронавируса
В Калининградской области вводятся новые ограничения передвижения «по примеру Москвы»
«Это уже серьезно»: В Калининграде коронавирусом заразился замглаврача одной из больниц
В Калининградской области вводят режим всеобщей самоизоляции
В Калининграде «Шкода» врезалась в грузовик и бордюр
На ул. Батальной калининградец разбил дверь в магазин
Вплоть до закрытия торгового места: На Центральном рынке ужесточили требования к продавцам
Под Светлым мотоциклист вылетел на «встречку» и врезался в «Мерседес»
На поезда в Москву и Санкт-Петербург теперь пускают только по калининградской прописке