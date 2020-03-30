«Это уже серьезно»: В Калининграде коронавирусом заразился замглаврача одной из больниц

30 Март 2020 2020-03-30T12:23:53+03:00

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В Калининградской области уже есть случаи заражения медицинских работников коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в понедельник, 30 марта.

«Эпидрасследование пока не завершено, но условно подтвержденный анализ одного из врачей у нас уже есть. Еще раз подчеркну, что это серьезное дело, и если уж врачи заражаются, то обычным людям еще проще. Она работает замглавврача одной из поликлиник», -сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что речь идет не о врачах, которые задействованы в работе с коронавирусной инфекцией.

« Это случаи заражения внутри региона», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU