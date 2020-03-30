В Калининградской области вводятся новые ограничения передвижения «по примеру Москвы»

30 Март 2020 2020-03-30T12:17:32+03:00

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В понедельник 30 марта Антон Алиханов снова собрал перед правительством Калининградской области экстренный брифинг, на котором объявил о введении новых ограничений в связи с коронавирусом.

- Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры, - заявил он. - Не будем торопиться и не будем их делать сегодня с трех или с восьми вечера. Этот режим будет введен с завтрашнего дня с нуля часов. Ровно то же самое, что в Москве: выходим только в случае экстренной необходимости для получения медицинских услуг, в ближайший продовольственный магазин, чтобы выгулять собаку. Ограничений для передвижения личным транспортом не будет. Мы сократили общественный транспорт уже до минимума.К сожалению, очень много жалоб на это, но отказываться от этого мы не будем.

По словам Алиханова, на сайте Минтруда есть разъяснения по поводу того, «кто может и должен работать».

- У нас не закрывается стройкомплекс, хотя отдельные частные компании не будут осуществлять строительные работы на этой неделе. Все, что законтрактовано в рамках госконтрактов, продолжается. Это дороги, объект капитального строительства.

Также Алиханов заметил, что обновлен список продовольственных товаров первой необходимости.

- Он существенно пересмотрен. За образец взят указ мэра Москвы. Мы его расширим, но не сильно существенно. Там появятся печатные СМИ и появятся, возможно, какие-то средства для уборки помещений, - добавил глава региона.

За соблюдением режима новых ограничений будут следить местные администрации совместно с сотрудниками Роспортебнадзора, МВД и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU