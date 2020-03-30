В Калининградской области зафиксирован новый случай коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T12:48:52+03:00

Сейчас в регионе по официальным данным, коронавирусом заболели 12 человек

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В Калининградской области выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Как пояснили в региональном оперативном штабе, новая заразившаяся коронавирусной инфекцией - женщина средних лет.

- Она является родственницей того мужчины, который прибыл в Калининград из Перу через Париж и у которого ранее был обнаружен вирус, - сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Он добавил, что женщина помещена в стационар, состояние ее здоровья опасений у медиков не вызывает.

Всего за сутки в России выявлено 302 новых случая заражения. Больше всего в Москве – 212 случаев.

Сейчас в регионе по официальным данным, коронавирусом заболели 12 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1620 человек, в том числе 21 в специальном учреждении «Паруса надежды».

ИСТОЧНИК KP.RU