В Куршском заливе браконьеры выловили 700 рыб ценных пород

30 Март 2020 2020-03-30T13:32:20+03:00

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В акватории Куршского залива транспортные полицейские задержали двух браконьеров, которые незаконно добывали рыбу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД на транспорте.

Двое жителей Зеленоградска ловили рыбу при помощи лесковой сети. Они добыли около 700 т экземпляров рыбы ценных пород: плотвы, ерша, окуня и корюшки. Ущерб биологическим ресурсам оценили в 12 тысяч рублей.

На них завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU