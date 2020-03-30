В Куршском заливе браконьеры выловили 700 рыб ценных пород
В акватории Куршского залива транспортные полицейские задержали двух браконьеров, которые незаконно добывали рыбу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД на транспорте.
Двое жителей Зеленоградска ловили рыбу при помощи лесковой сети. Они добыли около 700 т экземпляров рыбы ценных пород: плотвы, ерша, окуня и корюшки. Ущерб биологическим ресурсам оценили в 12 тысяч рублей.
На них завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU