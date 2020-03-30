2020-03-30T13:36:26+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей

Пять человек попались на повторном пьяном вождении
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и отстранили от управления 26 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пятеро жителей региона сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. Теперь им грозит уголовная ответственность, а это крупный денежный штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы.

Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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