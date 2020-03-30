В Калининграде готовят к выписке сразу трех пациентов, вылечившихся от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T13:41:57+03:00

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В понедельник, 30 марта, в Калининградской области зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе, эта женщина средних лет, родственница мужчины, заразившегося ранее.

Вместе с тем, как сообщил губернатор Антон Алиханов, сегодня из инфекционной больницы будут выписаны сразу три пациента, вылечившиеся от коронавируса.

- Два уже выписаны, три будут выписаны сегодня, - сказал глава области. - Врачам спасибо, они молодцы. Вот мама первой пациентки, бабушка, которой 88 лет, по-моему, была в достаточно сложном состоянии. Средняя тяжесть у нее продолжалась пять дней. Ее вытащили на ИВЛ.

По словам губернатора, тяжелых больных в калининградских больницах нет, однако расслабляться не следует.

- Они могут ими стать хоть сегодня, хоть завтра, в любой момент времени. Это такая опасная инфекция, от которой все возможно, - добавил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU