Власти назвали стабильной ситуацию с продуктами в Калининградской области

30 Март 2020 2020-03-30T14:15:18+03:00

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Ситуация на потребительском рынке в Калининградской области стабильная, в марте торговые сети региона увеличили запасы товаров длительного хранения и других позиций, ставших наиболее востребованными после введения в регионе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Дмитрий кусков.

«Мы проводим постоянный мониторинг по тем позициям товаров, которые стали более востребованы в связи с коронавирусом. Смотрим наличие, цены и запасы товаров длительного хранения. В основном, это крупы, макаронные изделия, консервы, а также моющие средства, туалетные принадлежности. На текущий момент отклонений от обычной ситуации не наблюдается. Выкладка товаров в торговых сетях производится на постоянной основе, запасов достаточно. Торговля продовольственными товарами в магазинах и на рынках осуществляется в обычном режиме», - сообщил глава министерства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, поставки в магазины одной из крупнейших торговых сетей региона - «Спар-Калининград» возросли примерно на 30%. С нагрузкой компания справляется: на складском комплексе постоянно находится примерно четыре тысячи тонн различных товаров. Достаточно товаров и на Центральном продовольственном рынке Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU