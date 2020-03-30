В Калининграде зафиксировано еще 10 условно подтвержденных заражений коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T16:20:49+03:00

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В понедельник губернатор Антон Алиханов объявил на втором за последние три дня экстренном брифинге, что в Калининграде зафиксировано еще 10 условно подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией.

- Количество подтвержденных у нас все такое же - 11, а количество условно подтвержденных, то есть тех, по которым мы видим заболевание коронавирусной инфекцией по нашим тестам, но без подтверждения из центра, - еще 10.

Напомним, в субботу, на первом экстренном брифинге, Антон Алиханов объявил, что условно подтверждены заражения четырех человек, все из которых присутствовали на вечеринке прилетевшего в регион московского гостя, с официально подтвержденным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU