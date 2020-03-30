Калининградцев просят сообщать о работодателях, которые не отпускают работников на карантин по коронавирусу

30 Март 2020 2020-03-30T14:34:33+03:00

Людей заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию, либо грозят увольнениями за прогул

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Многие работодатели, несмотря на указания президента и правительства, не торопятся отпускать работников на карантин из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, людей заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию, либо грозят увольнениями за прогул при невыходе на работу во время карантина.

Также некоторые работодатели продолжают работу, иногда даже начиная продавать товары первой необходимости и не предоставляют оплачиваемые выходные, даже при наличии заявления работника.

«Не надо писать никаких заявлений о предоставлении выходных дней. Обязанностью работодателя является соблюдение норм закона, издание приказа о предоставлении выходных дней на карантин по коронавирусу», - отметили в пресс-службе правительства.

Если работодатель отказывается предоставить выходные либо требует написать заявление об увольнении или отпуска за свой счет, необходимо обращаться:

- в государственную инспекцию труда в Калининградской области: телефон по работе с обращениями граждан: (4012) 99-36-12 или интернет-сервис ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ.

- в прокуратуру Калининградской области: телефон доверия: тел. (4012) 576-860.

ИСТОЧНИК KP.RU