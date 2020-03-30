2020-03-30T14:34:33+03:00
Общество

Калининградцев просят сообщать о работодателях, которые не отпускают работников на карантин по коронавирусу

Людей заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию, либо грозят увольнениями за прогул
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Многие работодатели, несмотря на указания президента и правительства, не торопятся отпускать работников на карантин из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, людей заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию, либо грозят увольнениями за прогул при невыходе на работу во время карантина.

Также некоторые работодатели продолжают работу, иногда даже начиная продавать товары первой необходимости и не предоставляют оплачиваемые выходные, даже при наличии заявления работника.

«Не надо писать никаких заявлений о предоставлении выходных дней. Обязанностью работодателя является соблюдение норм закона, издание приказа о предоставлении выходных дней на карантин по коронавирусу», - отметили в пресс-службе правительства.

Если работодатель отказывается предоставить выходные либо требует написать заявление об увольнении или отпуска за свой счет, необходимо обращаться:

- в государственную инспекцию труда в Калининградской области: телефон по работе с обращениями граждан: (4012) 99-36-12 или интернет-сервис ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ.

- в прокуратуру Калининградской области: телефон доверия: тел. (4012) 576-860.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде не могут найти женщину, которая ушла из инфекционной больницы в тапках
По Калининграду пустят автомобили с громкоговорителями
Калининградская «Балтика» всем составом ушла на карантин
В Калининграде резко сократили количество автобусов, трамваев и троллейбусов
В Черняховске угнали автомобиль со спящим владельцем внутри
В Светлогорске выставили на аукцион право аренды на 32 гектара земли около моря
В Калининградской области в ряды волонтеров вступили уже 80 человек
В Калининградской области пенсии и социальные пособия в период карантина выдадут на дому
Инспекторы ГИБДД призвали калининградцев оставаться дома
Калининградская полиция отловила уже 24 нарушителя антивирусного карантина
В Калининграде возобновлено строительство школы на улице Артиллерийской
В Калининградскую область поступили новые системы залпового огня «Смерч»
Двоих калининградцев будут судить за похищение человека
Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли задержать грабителя
Жительница Светлогорска украла с чужой карты свыше 140 тысяч рублей
Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля