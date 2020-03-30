30 Март 2020 2020-03-30T14:36:58+03:00

За информацию о поджигателе готовы выплатить 50 тысяч рублей

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Поджигатели кафе «Дача» в Янтарном в ночь на 25 марта попали на видео. Ролик опубликовал на своей страничке в Инстаграме глава Янтарного Алексей Заливатский: «Поджог, ищем свидетелей».

«Любому, кто может сообщить достоверную информацию о поджигателе либо заказчике этого преступления, гарантировано вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. С соответствующими сведениями Вы можете обратиться в полицию, либо ко мне напрямую», - написал Алексей Заливатский.

Напомним, 17 марта неизвестные в Янтарном подожгли православный лагерь, в котором в 2019 году были найдены нарушения при организации детского отдыха. О происшествии также писал на своей странице мэр города.

zalivatskii_aleksei Появилось видео поджога кафе в Янтарном

ИСТОЧНИК KP.RU