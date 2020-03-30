"Медэксперт": Пока только ведутся переговоры о бесплатном тестировании на коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T14:39:14+03:00

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В понедельник на брифинге губернатор Антон Алиханов заявил, что с сетью медицинских центров "Медэксперт" ведутся переговоры о том, чтобы проводить на базе медучреждения тестирование на коронавирус - проверять тех людей, у которых нет симптомов, то есть тех, кто находится дома под медицинским наблюдением.

- Надеемся эти переговоры закончить и, если «Медэксперт» подтвердит свои намерения, то порядка 300 анализов в неделю они нам будут дополнительно делать, - сказал Антон Алиханов.

После заявления губернатора в медцентры сети массово начали звонить горожане с вопросами о возможности тестирования.

- В настоящий момент только ведутся переговоры, - пояснили "Комсомолке" в "Медэксперте".- Мы обязательно проинформируем калининградцев и на своем официальном сайте и через СМИ, когда будем готовы проводить такую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU