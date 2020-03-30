2020-03-30T14:39:14+03:00
Коронавирус Covid-19

"Медэксперт": Пока только ведутся переговоры о бесплатном тестировании на коронавирус

В медцентре обещают проинформировать жителей Калининградской области о начале такой работы
Надежда Ржевская
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник на брифинге губернатор Антон Алиханов заявил, что с сетью медицинских центров "Медэксперт" ведутся переговоры о том, чтобы проводить на базе медучреждения тестирование на коронавирус - проверять тех людей, у которых нет симптомов, то есть тех, кто находится дома под медицинским наблюдением.

- Надеемся эти переговоры закончить и, если «Медэксперт» подтвердит свои намерения, то порядка 300 анализов в неделю они нам будут дополнительно делать, - сказал Антон Алиханов.

После заявления губернатора в медцентры сети массово начали звонить горожане с вопросами о возможности тестирования.

- В настоящий момент только ведутся переговоры, - пояснили "Комсомолке" в "Медэксперте".- Мы обязательно проинформируем калининградцев и на своем официальном сайте и через СМИ, когда будем готовы проводить такую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде не могут найти женщину, которая ушла из инфекционной больницы в тапках
По Калининграду пустят автомобили с громкоговорителями
Калининградская «Балтика» всем составом ушла на карантин
В Калининграде резко сократили количество автобусов, трамваев и троллейбусов
В Черняховске угнали автомобиль со спящим владельцем внутри
В Светлогорске выставили на аукцион право аренды на 32 гектара земли около моря
В Калининградской области в ряды волонтеров вступили уже 80 человек
В Калининградской области пенсии и социальные пособия в период карантина выдадут на дому
Инспекторы ГИБДД призвали калининградцев оставаться дома
Калининградская полиция отловила уже 24 нарушителя антивирусного карантина
В Калининграде возобновлено строительство школы на улице Артиллерийской
В Калининградскую область поступили новые системы залпового огня «Смерч»
Двоих калининградцев будут судить за похищение человека
Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли задержать грабителя
Жительница Светлогорска украла с чужой карты свыше 140 тысяч рублей
Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля