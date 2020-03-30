2020-03-30T14:58:47+03:00
Экономика

Эксперты подсчитали зарплаты в малых и средних городах Калининградской области

В городах региона по итогам 2019 года средняя зарплата составила 31,6 тыс рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область заняла 48-е место в России по уровню зарплат в малых и средних городах. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По данным исследования, в городах региона по итогам 2019 года средняя зарплата составила 31,6 тыс рублей. Это на 2 процента больше, чем годом ранее и на 14% меньше, чем в среднем по области.

Самые высокие зарплаты среди малых и средних городов России получают жители Ямало-Ненецкого округа, Тюменской и Магаданской областей, а также в других регионах, где хорошо развита добывающая промышленность.

В целом по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты почти на 15% ниже, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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