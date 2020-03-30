Эксперты подсчитали зарплаты в малых и средних городах Калининградской области
Калининградская область заняла 48-е место в России по уровню зарплат в малых и средних городах. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».
По данным исследования, в городах региона по итогам 2019 года средняя зарплата составила 31,6 тыс рублей. Это на 2 процента больше, чем годом ранее и на 14% меньше, чем в среднем по области.
Самые высокие зарплаты среди малых и средних городов России получают жители Ямало-Ненецкого округа, Тюменской и Магаданской областей, а также в других регионах, где хорошо развита добывающая промышленность.
В целом по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты почти на 15% ниже, чем в региональных столицах и крупнейших городах.
ИСТОЧНИК KP.RU