2020-03-30T15:22:09+03:00
Коронавирус Covid-19

На Куршской косе приостановили действие многоразовых пропусков

Сделано это для резкого сокращения потока отдыхающих
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
Изменить размер текста:

Национальный парк «Куршская коса» объявил о приостановлении действия абонементов на многоразовое посещение. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«С 00:00 29 марта и до нормализации эпидемиологической обстановки отменяется действие абонементов на многоразовое посещение национального парка «Куршская коса» (пропусков)», - говорится в сообщении.

Как отметили директор нацпарка Анатолий Калина, принятые ранее меры не остановили туристический поток.

При это местные жители могут въехать на территорию национального парка на основании регистрации по месту жительства в одном из поселков и свидетельства на право собственности, расположенной на Куршской косе.

Напомним, на Куршской косе закрыты кафе и рестораны, Визит-центр, отменены экскурсионные туры, невозможно посетить станцию кольцевания птиц и добраться общественным транспортом до экологических троп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде не могут найти женщину, которая ушла из инфекционной больницы в тапках
По Калининграду пустят автомобили с громкоговорителями
Калининградская «Балтика» всем составом ушла на карантин
В Калининграде резко сократили количество автобусов, трамваев и троллейбусов
В Черняховске угнали автомобиль со спящим владельцем внутри
В Светлогорске выставили на аукцион право аренды на 32 гектара земли около моря
В Калининградской области в ряды волонтеров вступили уже 80 человек
В Калининградской области пенсии и социальные пособия в период карантина выдадут на дому
Инспекторы ГИБДД призвали калининградцев оставаться дома
Калининградская полиция отловила уже 24 нарушителя антивирусного карантина
В Калининграде возобновлено строительство школы на улице Артиллерийской
В Калининградскую область поступили новые системы залпового огня «Смерч»
Двоих калининградцев будут судить за похищение человека
Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли задержать грабителя
Жительница Светлогорска украла с чужой карты свыше 140 тысяч рублей
Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля