На Куршской косе приостановили действие многоразовых пропусков

30 Март 2020 2020-03-30T15:22:09+03:00

Сделано это для резкого сокращения потока отдыхающих

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Национальный парк «Куршская коса» объявил о приостановлении действия абонементов на многоразовое посещение. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«С 00:00 29 марта и до нормализации эпидемиологической обстановки отменяется действие абонементов на многоразовое посещение национального парка «Куршская коса» (пропусков)», - говорится в сообщении.

Как отметили директор нацпарка Анатолий Калина, принятые ранее меры не остановили туристический поток.

При это местные жители могут въехать на территорию национального парка на основании регистрации по месту жительства в одном из поселков и свидетельства на право собственности, расположенной на Куршской косе.

Напомним, на Куршской косе закрыты кафе и рестораны, Визит-центр, отменены экскурсионные туры, невозможно посетить станцию кольцевания птиц и добраться общественным транспортом до экологических троп.

ИСТОЧНИК KP.RU