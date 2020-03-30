2020-03-30T15:24:03+03:00
Общество

В Калининградской области на 30 суток приостановлена работа одного из молочных производств

В молочной продукции были обнаружены растительные жиры
Виктор Сергеев
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Арбитражный суд приостановил на 30 суток работу ООО «Пищевой комбинат «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Молочное производство находится в Светлогорске. В октябре прошлого года сотрудники ведомства проверили сливочное масло «Крестьянское», в составе котором обнаружили незаявленные вещества: брассикастерин, кампастерин, стигмастерин, бета-ситостерина. Все это свидетельствовало, что в составе масла содержатся растительные жиры, которых там быть не должно.

Производство фальсификата уже прекращено. Однако, учитывая, что предприятие уже попадало в поле зрения Россельхознадзора, Арбитражный суд на 30 суток приостановил деятельность комбината. Решение вступило в законную силу 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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