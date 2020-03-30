В Калининградской области на 30 суток приостановлена работа одного из молочных производств
Арбитражный суд приостановил на 30 суток работу ООО «Пищевой комбинат «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Молочное производство находится в Светлогорске. В октябре прошлого года сотрудники ведомства проверили сливочное масло «Крестьянское», в составе котором обнаружили незаявленные вещества: брассикастерин, кампастерин, стигмастерин, бета-ситостерина. Все это свидетельствовало, что в составе масла содержатся растительные жиры, которых там быть не должно.
Производство фальсификата уже прекращено. Однако, учитывая, что предприятие уже попадало в поле зрения Россельхознадзора, Арбитражный суд на 30 суток приостановил деятельность комбината. Решение вступило в законную силу 21 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU