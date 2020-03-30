2020-03-30T15:28:25+03:00
Общество

Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля

Причина – распространение коронавирусной инфекции
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рейсы авиакомпании «Победа» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены в связи с приостановлением выполнения регулярных рейсов с 1 апреля. Об этом в понедельник 30 марта сообщает пресс-служба «Храброво».

«Авиакомпания «Победа» с 01 апреля по 31 мая 2020 года останавливает выполнение полетов по всем направлениям», - говорится в сообщении.

Отменены рейсы «Победы» из Калининграда в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург:

- DP 261/262 Внуково-Калининград-Внуково

- DP 263/264 Внуково-Калининград-Внуково

- DP 265/266 Внуково-Калининград-Внуково

- DP 529/530 Пулково-Калининград-Пулково

За подробной информацией и по возврату денег просят обращаться в авиакомпанию «Победа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде не могут найти женщину, которая ушла из инфекционной больницы в тапках
По Калининграду пустят автомобили с громкоговорителями
Калининградская «Балтика» всем составом ушла на карантин
В Калининграде резко сократили количество автобусов, трамваев и троллейбусов
В Черняховске угнали автомобиль со спящим владельцем внутри
В Светлогорске выставили на аукцион право аренды на 32 гектара земли около моря
В Калининградской области в ряды волонтеров вступили уже 80 человек
В Калининградской области пенсии и социальные пособия в период карантина выдадут на дому
Инспекторы ГИБДД призвали калининградцев оставаться дома
Калининградская полиция отловила уже 24 нарушителя антивирусного карантина
В Калининграде возобновлено строительство школы на улице Артиллерийской
В Калининградскую область поступили новые системы залпового огня «Смерч»
Двоих калининградцев будут судить за похищение человека
Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли задержать грабителя
Жительница Светлогорска украла с чужой карты свыше 140 тысяч рублей
Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля