Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T15:28:25+03:00

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Рейсы авиакомпании «Победа» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены в связи с приостановлением выполнения регулярных рейсов с 1 апреля. Об этом в понедельник 30 марта сообщает пресс-служба «Храброво».

«Авиакомпания «Победа» с 01 апреля по 31 мая 2020 года останавливает выполнение полетов по всем направлениям», - говорится в сообщении.

Отменены рейсы «Победы» из Калининграда в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург:

- DP 261/262 Внуково-Калининград-Внуково

- DP 263/264 Внуково-Калининград-Внуково

- DP 265/266 Внуково-Калининград-Внуково

- DP 529/530 Пулково-Калининград-Пулково

За подробной информацией и по возврату денег просят обращаться в авиакомпанию «Победа».

ИСТОЧНИК KP.RU