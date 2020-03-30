Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля
Рейсы авиакомпании «Победа» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены в связи с приостановлением выполнения регулярных рейсов с 1 апреля. Об этом в понедельник 30 марта сообщает пресс-служба «Храброво».
«Авиакомпания «Победа» с 01 апреля по 31 мая 2020 года останавливает выполнение полетов по всем направлениям», - говорится в сообщении.
Отменены рейсы «Победы» из Калининграда в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург:
- DP 261/262 Внуково-Калининград-Внуково
- DP 263/264 Внуково-Калининград-Внуково
- DP 265/266 Внуково-Калининград-Внуково
- DP 529/530 Пулково-Калининград-Пулково
За подробной информацией и по возврату денег просят обращаться в авиакомпанию «Победа».
ИСТОЧНИК KP.RU