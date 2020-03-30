2020-03-30T15:30:15+03:00
Общество

Жительница Светлогорска украла с чужой карты свыше 140 тысяч рублей

Злоумышленница задержана, возбуждено дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

73-летняя местная жительница стала получать уведомления из банка о просроченных платежах по кредитной карте. Проверив счет, она выяснила, что там недостает 141 тыс рублей. При этом, сама карта пропала.

Полицейские выяснили, что деньги были сняты в течение трех месяцев в несколько этапов. В ходе проверки выяснилось, что карту украла знакомая пенсионерки.

«В начале этого года злоумышленница навещала потерпевшую у нее дома и увидела лежавшую без присмотра кредитную карту с прикрепленной к ней бумажкой с ПИН-кодом. Женщина похитила карту, а потом сняла с нее деньги», - отметили в пресс-службе полиции.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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