Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли задержать грабителя

30 Март 2020 2020-03-30T15:52:18+03:00

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В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать грабителя.

Инцидент произошел в ночь на 25 марта на улице Громовой. Две женщины шли с пакетами в руках, когда к ним подошел неизвестный мужчина.После непродолжительного разговора он выхватил у одной из женщин из рук пакет и скрылся с места преступления. Калининградка пыталась догнать злоумышленника, но безуспешно.

Операторы «Безопасного города» передали информацию об инциденте сотрудникам правоохранительных органов. На место инцидента спустя несколько минут прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейским удалось задержать грабителя по горячим следам, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU