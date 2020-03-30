Двоих калининградцев будут судить за похищение человека
В Багратионовске будут судить двоих мужчин за похищение человека. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Летом прошлого года двое жителей поселка Краснознаменское вломились в дом к местному жителю. Мужчину избили, а затем заковали в наручники и вновь принялись избивать.
Уставшие злоумышленники на время оставили жертву без присмотра, благодаря чему мужчина смог освободиться и убежать. А вот его обидчиков спустя некоторое время задержали.
На них завели уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».
Судебное заседание назначено на 22 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU