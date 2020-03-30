Двоих калининградцев будут судить за похищение человека

30 Март 2020 2020-03-30T16:16:01+03:00

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В Багратионовске будут судить двоих мужчин за похищение человека. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Летом прошлого года двое жителей поселка Краснознаменское вломились в дом к местному жителю. Мужчину избили, а затем заковали в наручники и вновь принялись избивать.

Уставшие злоумышленники на время оставили жертву без присмотра, благодаря чему мужчина смог освободиться и убежать. А вот его обидчиков спустя некоторое время задержали.

На них завели уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».

Судебное заседание назначено на 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU