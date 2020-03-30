2020-03-30T16:16:01+03:00
Общество

Двоих калининградцев будут судить за похищение человека

Инцидент произошел летом прошлого года
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Багратионовске будут судить двоих мужчин за похищение человека. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Летом прошлого года двое жителей поселка Краснознаменское вломились в дом к местному жителю. Мужчину избили, а затем заковали в наручники и вновь принялись избивать.

Уставшие злоумышленники на время оставили жертву без присмотра, благодаря чему мужчина смог освободиться и убежать. А вот его обидчиков спустя некоторое время задержали.

На них завели уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».

Судебное заседание назначено на 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде не могут найти женщину, которая ушла из инфекционной больницы в тапках
По Калининграду пустят автомобили с громкоговорителями
Калининградская «Балтика» всем составом ушла на карантин
В Калининграде резко сократили количество автобусов, трамваев и троллейбусов
В Черняховске угнали автомобиль со спящим владельцем внутри
В Светлогорске выставили на аукцион право аренды на 32 гектара земли около моря
В Калининградской области в ряды волонтеров вступили уже 80 человек
В Калининградской области пенсии и социальные пособия в период карантина выдадут на дому
Инспекторы ГИБДД призвали калининградцев оставаться дома
Калининградская полиция отловила уже 24 нарушителя антивирусного карантина
В Калининграде возобновлено строительство школы на улице Артиллерийской
В Калининградскую область поступили новые системы залпового огня «Смерч»
Двоих калининградцев будут судить за похищение человека
Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли задержать грабителя
Жительница Светлогорска украла с чужой карты свыше 140 тысяч рублей
Рейсы «Победы» из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург отменены с 1 апреля